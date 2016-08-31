Intervenidas en Sevilla cuatro toneladas de tomates, melones y sandías tratadas con productos tóxicos
La Policía Nacional ha detenido a tres miembros de una misma familia con tres vehículos cargados de fruta y hortaliza no apta para el consumo, y que habrían robado en una finca de Dos Hermanas.
Europa Press
Sevilla-31/08/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los detenidos guardaban la mercancía en almacences clandestinos. | Imagen: Policía Nacional.
La Policía Nacional ha detenido a tres miembros de la misma familia, dos hombres y una mujer, tras ser sorprendidos con tres vehículos cargados de tomates y que presuntamente habían robado en una finca de Dos Hermanas (Sevilla), donde en total ha intervenido cuatro tone