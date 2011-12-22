Intervenidas más de 1,5 toneladas de pulpo no apto para el consumo en Málaga
Se trata de especímenes en su mayoría inmaduros, sin la documentación que acreditase su trazabilidad o sin el correspondiente etiquetado.
FACUA.org
Málaga-22/12/2011
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