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Intervenidas más de 1,5 toneladas de pulpo no apto para el consumo en Málaga

Se trata de especímenes en su mayoría inmaduros, sin la documentación que acreditase su trazabilidad o sin el correspondiente etiquetado.

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Málaga-22/12/2011
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Los servicios de Inspección Pesquera de la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Málaga, en colaboración con agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se han i

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