Intervenidos 3.200 kilos de carne sin registro sanitario procedentes de almacenes de Mercasevilla
Entre los productos se encontraban paletillas, perdices, colas de toro o cochinillos.
FACUA.org
Sevilla-03/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Agentes de la Guardia Civil del Seprona de la Comandancia de Sevilla se han incautado de 3.255 kilogramos de productos cárnicos por carecer de registro sanitario y etiquetado. Entre los productos intervenidos se encuentran paletillas, perdices, colas de toro o cochinillos.
Seg&uacu