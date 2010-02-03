Más noticias

Intervenidos 3.200 kilos de carne sin registro sanitario procedentes de almacenes de Mercasevilla

Entre los productos se encontraban paletillas, perdices, colas de toro o cochinillos.

FACUA.org
Sevilla-03/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Agentes de la Guardia Civil del Seprona de la Comandancia de Sevilla se han incautado de 3.255 kilogramos de productos cárnicos por carecer de registro sanitario y etiquetado. Entre los productos intervenidos se encuentran paletillas, perdices, colas de toro o cochinillos.

Seg&uacu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos