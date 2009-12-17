Intervienen más de 4.000 juguetes en Barcelona que tenían irregularidades
No reunían las condiciones exigidas de seguridad y carecían de documentación que acreditase su legal procedencia.
FACUA.org
España-17/12/2009
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La Guardia Civil ha intervenido en diferentes inspecciones en almacenes de Barcelona y Badalona 4.007 juguetes. Estos artículos, valorados en 36.024 euros, no reunían las condiciones exigidas de seguridad y además carecían de cualquier documentación que acredita