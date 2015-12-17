Investigan a 47 cirujanos que pudieron cobrar comisiones si ponían prótesis de Traiber
El juez ve tres circunstancias de "apariencia delictiva": presiones, sobornos a médicos y, presuntamente, colocación de las piezas en mal estado.
FACUA.org / Europa Press
España-17/12/2015
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El juez que instruye el caso Innova, Diego Álvarez de Juan, ha levantado este miércoles el secreto de sumario sobre la causa e investiga a unas 60 personas más, 47 de ellos cirujanos, por presuntamente cobrar comisiones ilegales de Traiber por colocar sus pr&