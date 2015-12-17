Más noticiasCaso Innova

Investigan a 47 cirujanos que pudieron cobrar comisiones si ponían prótesis de Traiber

El juez ve tres circunstancias de "apariencia delictiva": presiones, sobornos a médicos y, presuntamente, colocación de las piezas en mal estado.

FACUA.org / Europa Press
España-17/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El juez que instruye el caso Innova, Diego Álvarez de Juan, ha levantado este miércoles el secreto de sumario sobre la causa e investiga a unas 60 personas más, 47 de ellos cirujanos, por presuntamente cobrar comisiones ilegales de Traiber por colocar sus pr&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos