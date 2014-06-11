Irlanda, primer país europeo que apuesta por homogeneizar el etiquetado de las cajetillas de tabaco
Serán iguales en color y la marca de la compañía se verá escrita en la misma tipografía y letra pequeña en su parte inferior, mientras en el resto de la superficie se incluirán imágenes de enfermedades vinculadas al tabaquismo.
FACUA.org
Europa-11/06/2014
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El ministro de Salud de Irlanda James Reilly sostiene dos paquetes de tabaco en la rueda de prensa.
Irlanda se convertirá en el primer país europeo que eliminará la mayoría de la publicidad de los paquetes de tabaco, después de que el Gobierno aprobase una ley que lo mantiene en la vanguardia de la lucha contra esta adicción, según informa el dia