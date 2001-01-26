Irregularidades en compra de viviendas y telefonía, temas más denunciados en FACUA durante 2000
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Andalucía-26/01/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recibió el año pasado un total de 15.676 consultas y denuncias en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales. Este año se produce una novedad con respecto a los balances de los &u