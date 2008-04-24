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Italia investiga a 80 personas por un presunto fraude a gran escala en las ayudas europeas al tabaco

Se solicitaron fondos agrícolas para el cultivo de 900.000 toneladas de tabaco que en realidad no existían.

FACUA.org
Europa-24/04/2008
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La oficina europea de lucha antifraude (OLAF) informó ayer de que las autoridades italianas investigan a un total de ochenta personas por su presunta implicación en un fraude a gran escala contra las arcas comunitarias.

El fraude consistió en solicitar fondos agr&iacu

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