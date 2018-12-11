Italia multa con 10 millones a Facebook por vender los datos de sus usuarios para fines comerciales
En España, la AEPD archivó la denuncia de FACUA contra la multinacional por el caso de Cambridge Analytica. La Agencia argumentó que los hechos habían prescrito y que afectaban a un número muy reducido de usuarios.
FACUA.org
Internacional-11/12/2018
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La Autoridad Italiana de la Competencia (AIC) ha impuesto dos multas de 10 millones de euros a Facebook por suministrar los datos de sus usuarios para fines comerciales sin informarles y sin contar con su consentimiento.
En España, la Agencia Española de Protección de