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Italia multa con tres millones a Ryanair por no asistir a los pasajeros atrapados por la nube

Incumplió las obligaciones fijadas en el Reglamento europeo en numerosas cancelaciones que tuvieron lugar entre el 17 y el 22 de abril.

FACUA.org
Europa-15/05/2010
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El Ente de Aviación Civil Italiano (ENAC) ha decidido sancionar a la compañía aérea Ryanair con multas por valor de tres millones de euros por haber violado la obligación de asistencia a los pasajeros en caso de la cancelación de un vuelo.

El ENAC

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