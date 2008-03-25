Japón intensifica los controles de mozzarella de Italia por posible contaminación de dioxinas
La Policía italiana ha abierto una investigación después de que se encontraran dioxinas en algunas piezas producidas en la región de Campania.
FACUA.org
Asia y Oceanía-25/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las autoridades japonesas están intensificando los controles sanitarios sobre la mozzarella procedente de Italia tras las investigaciones policiales sobre la posible contaminación de dioxinas en este alimento.
A diferencia de Corea del Sur, las autoridades niponas no han blo