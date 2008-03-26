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Japón suspende las importaciones de mozzarella italiana por los casos de contaminación con dioxinas

Se suma así a Corea del Sur, que tomó la misma decisión en los últimos días.

FACUA.org
Asia y Oceanía-26/03/2008
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El Gobierno japonés oficializó hoy su decisión de suspender las importaciones de mozzarella procedente de Italia ante la posibilidad de que pueda estar contaminada de dioxinas, sustancias consideradas cancerígenas, según informó el Ministerio de Sanidad d

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