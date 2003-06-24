Jazztel asegura que no cobrará las llamadas de fines de semana que ofertó como gratuitas y atribuye su publicidad a un error
Tras el requerimiento de FACUA, la compañía ha rectificado la publicidad de su web donde advertía que su promoción de llamadas gratuitas no se aplicaría a los clientes preasignados cuyo consumo semanal de lunes a viernes no alcanzase el 30% del total.
FACUA.org
España-24/06/2003
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Después del requerimiento de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Jazztel ha indicado que no cobrará a sus clientes preasignados las llamadas de fines de semana ofertadas como gratuitas y atribuye a un error de la compañ