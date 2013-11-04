J&J pagará 1.628 millones de multa en EEUU por promover fármacos para usos no aprobados y sobornar médicos
La multinacional puso en peligro la salud de los pacientes. Se trata de una de las mayores sanciones económicas por fraudes sanitarios en la historia de Estados Unidos.
FACUA.org
América-04/11/2013
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Johnson & Johnson (J&J) ha llegado a un acuerdo para abonar una multa de más 2.200 millones de dólares (1.628 millones de euros) para cerrar las denuncias presentadas por promocionar los medicamentos Risperdal, Invega y Natrecor para usos no aprobados como seguros y eficaces