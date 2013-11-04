Más noticiasRisperdal, Invega y Natrecor

J&J pagará 1.628 millones de multa en EEUU por promover fármacos para usos no aprobados y sobornar médicos

La multinacional puso en peligro la salud de los pacientes. Se trata de una de las mayores sanciones económicas por fraudes sanitarios en la historia de Estados Unidos.

FACUA.org
América-04/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Johnson & Johnson (J&J) ha llegado a un acuerdo para abonar una multa de más 2.200 millones de dólares (1.628 millones de euros) para cerrar las denuncias presentadas por promocionar los medicamentos Risperdal, Invega y Natrecor para usos no aprobados como seguros y eficaces

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos