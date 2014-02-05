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JPMorgan pagará más de 450 millones de euros por el fraude hipotecario

La entidad ha admitido que durante más de una década aprobó miles de préstamos que no contaban con los requisitos para ser asegurados.

FACUA.org
Internacional-05/02/2014
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JPMorgan Chase & Co ha acordado pagar más de 450 millones de euros (614 millones de dólares) al Gobierno de Estados Unidos para resolver las acusaciones de que defraudó a agencias federales al suscribir créditos hipotecarios de mala calidad, según ha informa

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