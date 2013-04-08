Juez declara nula una hipoteca de BBVA porque los intereses de demora son "abusivos" e "inmorales"
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife advierte que "no tiene ninguna justificación el establecimiento de intereses moratorios superiores, ni siquiera en un punto, a los intereses normales".
FACUA.org
España-08/04/2013
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Un juez ha declarado nulo el préstamo de hipotecario concedido a un vecino de Lanzarote que estaba a punto de ser desahuciado, al considerar que los intereses de demora que se le cobraban eran «abusivos» y que el afán de enriquecimiento de los bancos está en el orige