Junta de Andalucía, federaciones de consumidores, comerciantes y sindicatos firman una declaración contra la liberalización de horarios
FACUA Andalucía ha participado en Granada en la firma de este documento, que apoya la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley del Gobierno central.
FACUA.org
Andalucía-18/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía, junto a otras de consumidores, comerciantes, sindicatos y la Junta de Andalucía han firmado una declaración conjunta contra la liberalización de horarios comerciales aprobada por el Gobierno central porque «invade» competencias autonómi