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Junta, empresas y consumidores crean un órgano para mediar en conflictos con los talleres de automóviles

El sector de reparación de vehículos es uno de los que registraron más reclamaciones el año pasado.

FACUA.org
Andalucía-10/10/2007
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La Consejería de Gobernación, los empresarios y las asociaciones de consumidores constituyeron un órgano de mediación del sector de talleres de automóviles y afines con el objetivo de «intentar conciliar los intereses de ciudadanos y empresas en caso de confl

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