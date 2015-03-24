La Aemps alerta de un posible defecto de soldadura en las sillas de ruedas Breezy PariX
El fallo afectaría a la horquilla de la rueda delantera de las series comprendidas entre el P2140701001 y el P2140812116, fabricadas entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2014.
FACUA.org
España-24/03/2015
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Modelo de silla afectado por el defecto.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de un posible defecto en la soldadura de la horquilla delantera de determinadas sillas de ruedas Breezy PariX2, de la marca alemana Sunrise Medical.
El fallo podría conducir a la i