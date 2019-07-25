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La Aemps mejorará la información del Metotrexato en su prospecto tras la muerte de siete pacientes

A pesar de las advertencias establecidas, se siguen produciendo casos de reacciones adversas graves, algunos de ellos mortales, debido a la administración diaria de este fármaco en vez de semanal.

Europa Press
España-25/07/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha aconsejado informar detalladamente a los pacientes sobre la pauta de administración del Metotrexato tras la muerte de siete pacientes. En caso de

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