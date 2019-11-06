La Aemps sanciona con 36.000 euros a Quimidex Professional por no proporcionar información obligatoria
El organismo considera que la empresa ha incumplido la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
FACUA.org
España-06/11/2019
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Imagen: Quimidex Professional
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha sancionado con 36.000 euros por una infracción grave a la empresa Quimidex Professional SL por no comunicar a la administración competente información que estaba obligada a proporcionar.
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