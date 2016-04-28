La AEPD expedienta a la Agencia Tributaria de Sevilla por no proteger los datos de los ciudadanos
Datos privados quedaban al descubierto con tan sólo introducir el DNI en la web del organismo local. También abre procedimiento sancionador a Tecnocom, empresa gestora del portal en internet de la Agencia.
FACUA.org
Sevilla-28/04/2016
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado un procedimiento de declaración de infracción de administraciones públicas a la Agencia Tributaria de Sevilla por no proteger los datos de los ciudadanos. El organismo ha iniciado estas actuaciones tr