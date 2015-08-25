La AEPD multa a Movistar con 10.000 euros por realizar a un usuario llamadas comerciales no solicitadas
La operadora cedió los datos personales a la empresa subcontratada Affinion, a pesar de que el consumidor había manifestado su oposición a recibir llamadas comerciales.
FACUA.org
España-25/08/2015
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a Telefónica Movistar con 10.000 euros por el tratamiento inadecuado de los datos personales de un usuario. El consumidor había manifestado su oposición a que sus datos fueran utilizados con fines c