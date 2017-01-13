La AEPD permite a Movistar recoger la geolocalización de los móviles, en contra del criterio europeo
Protección de Datos no considera en su resolución un Dictamen que dice que la ubicación del usuario es información especialmente protegida, por lo que su recogida requiere de consentimiento expreso.
FACUA.org
España-13/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) permita a Movistar recabar los datos de geolocalización de los dispositivos móviles de sus clientes sin pedir a estos consentimiento expreso ni informar suficientemente bi