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La AEPD ve irregularidades en el uso de recibos domiciliados para ofertar seguros

Asegura que las entidades bancarias no podrán utilizar los datos de sus clientes para otros fines a menos 'que se cuente con el consentimiento del interesado'.

FACUA.org
España-09/10/2013
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) detecta irregularidades en algunas prácticas llevadas a cabo por los bancos cuando usan los datos de sus clientes de la domiciliación de recibos para ofertarles seguros, según publica el diario

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