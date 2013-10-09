La AEPD ve irregularidades en el uso de recibos domiciliados para ofertar seguros
Asegura que las entidades bancarias no podrán utilizar los datos de sus clientes para otros fines a menos 'que se cuente con el consentimiento del interesado'.
FACUA.org
España-09/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) detecta irregularidades en algunas prácticas llevadas a cabo por los bancos cuando usan los datos de sus clientes de la domiciliación de recibos para ofertarles seguros, según publica el diario