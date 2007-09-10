La Agencia de Protección de Datos pide a Google que permita la cancelación de los datos que guarda de los internautas
La retención de datos asociados a la búsqueda que los usuarios realizan se ha reducido a dieciocho meses.
FACUA.org
España-10/09/2007
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El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, pidió hoy al responsable de Privacidad de Google, Peter Fleischer, que la compañía atienda el derecho de cancelación de datos de los internautas sobre la informa