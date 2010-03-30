La Agencia Española de Medicamentos desaconseja vacunarse frente a rotavirus con Rotarix, de GlaxoSmithKline
Se han detectado fragmentos de ADN de un circovirus porcino.
FACUA.org
España-30/03/2010
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, advirtió este lunes a los profesionales sanitarios de que no se debe utilizar la vacuna para la gastroenteritis por rotavirus Rotarix, de GlaxoSmithKli