La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte a UE de que su política de transporte "va en la dirección equivocada"
Según los datos del estudio, las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE de quince miembros aumentaron un 26% entre 1990 y 2006.
FACUA.org
Europa-01/04/2009
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La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) advirtió el martes a la UE de que la política de transportes va en la dirección equivocada y sigue contribuyendo «a la polución atmosférica, al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y a muchos otro