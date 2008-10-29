La Agencia Europea de Seguridad Aérea obligará a revisar los sistemas sonoros antes de cada vuelo en los MD80 y DC9
Tras valorar el informe preliminar de la Comisión técnica del accidente del MD82 de Spanair en Barajas.
FACUA.org
Europa-29/10/2008
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La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) ha emitido este miércoles una directiva de aeronavegabilidad que obliga a incluir en el manual de vuelo (AFM) una revisión obligatoria, antes de cada vuelo, de la funcionalidad de los sistemas sonor