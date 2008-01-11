Más noticias

La Agencia Tributaria advierte de un nuevo intento de fraude a través de Internet que utiliza su nombre

El engaño hace referencia a una resolución inexistente del 4 de enero de 2008.

FACUA.org
España-11/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Tributaria ha detectado hoy un importante envío de comunicaciones por correo electrónico en el que se utiliza fraudulentamente su nombre, su imagen y el nombre del director general, Luis Pedroche.

En el envío se hace referencia a una resolució

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos