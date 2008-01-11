La Agencia Tributaria advierte de un nuevo intento de fraude a través de Internet que utiliza su nombre
El engaño hace referencia a una resolución inexistente del 4 de enero de 2008.
FACUA.org
España-11/01/2008
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La Agencia Tributaria ha detectado hoy un importante envío de comunicaciones por correo electrónico en el que se utiliza fraudulentamente su nombre, su imagen y el nombre del director general, Luis Pedroche.
En el envío se hace referencia a una resolució