La Agencia Tributaria dispone ya en su web de un modelo para reclamar el céntimo sanitario
FACUA recuerda a los consumidores que pueden reclamar el reintegro de este impuesto, siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años y dispongan de las facturas.
FACUA.org
España-20/03/2014
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La Agencia Tributaria (AEAT) ha diseñado un modelo de solicitud en su web para reclamar lo recaudado a través del impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos, conocido como céntimo sanitario.
Los usuarios ya pueden acceder a la página de la Agencia Tributa