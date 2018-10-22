Nuestras acciones

La agencia Wiajera debía disponer de un seguro obligatorio que cubriera a los afectados por incumplimiento de la empresa

FACUA Córdoba advierte de que el Decreto 60/2018 establece como requisito para todas agencias de viaje un aval de, como mínimo, 100.000 euros. Las empresas tenían hasta junio de 2018 para adaptarse a él.

FACUA.org
Córdoba-22/10/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba advierte de que la agencia de viajes Wiajera, que cerró la semana pasada dejando a decenas de afectados sin poder viajar, tenía la obligación de tener un seguro de, como mínim

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos