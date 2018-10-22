La agencia Wiajera debía disponer de un seguro obligatorio que cubriera a los afectados por incumplimiento de la empresa
FACUA Córdoba advierte de que el Decreto 60/2018 establece como requisito para todas agencias de viaje un aval de, como mínimo, 100.000 euros. Las empresas tenían hasta junio de 2018 para adaptarse a él.
FACUA.org
Córdoba-22/10/2018
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FACUA Córdoba advierte de que la agencia de viajes Wiajera, que cerró la semana pasada dejando a decenas de afectados sin poder viajar, tenía la obligación de tener un seguro de, como mínim