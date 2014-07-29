La ampliación de la zona azul en Sevilla supera el número de plazas previstas en el concurso
Así lo denuncian las plataformas ciudadanas de Bami y Nervión, FACUA Sevilla, CCOO y Attac que se unen para reclamar la anulación del estacionamiento regulado por empeorar la movilidad ciudadana.
FACUA.org
Sevilla-29/07/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Coordinadora contra la implantación de la zona azul solicita la retirada de la ordenanza.
La Coordinadora contra la implantación de la zona azul y por la mejora de la movilidad ciudadana de Sevilla surge tras el amplio rechazo que la extensiva ampliación de la zona azul en Sevilla ha producido en la ciudadanía, como acredita el Barómetro Socioeconómi