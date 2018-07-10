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La app deportiva Polar muestra la localización de sus usuarios debido a un problema de seguridad

A través del mapa de actividad que genera, se puede conseguir información sobre las rutinas de entrenamiento, incluso si el perfil está configurado como privado y no se comparten la acciones realizadas.

Europa Press
España-10/07/2018
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La aplicación de actividad deportiva Polar ha desactivado el mapa de actividad después de que un fallo de seguridad hiciera visible la ubicación de sus usuarios sin necesidad de que compartieran sus rutinas de entrenamiento, lo que ha permitido obtener datos sobre los usuari

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