La app Jobandtalent alerta de un problema de seguridad que ha obligado a reiniciar las contraseñas de los usuarios
La empresa ha comunicado que sufrió un acceso no autorizado a su servidor que había conseguido acceder al email, nombre, apellidos y una versión cifrada de las contraseñas.
Europa Press
España-13/07/2018
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La aplicación para buscar trabajo Jobandtalent ha informado a sus usuarios de un problema de seguridad que ha obligado a la compañía a reiniciar la contraseña de sus usuarios, aunque asegura que la información sensible no se ha visto comprometida.
Jobandt