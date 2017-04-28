La Asamblea General de FACUA Almería elige de nuevo a Isabel Haro como presidenta de la asociación
La acompañan en la dirección Manuel Jorge García y José María Garrido, como secretario general y tesorero, respectivamente. La asociación aprobó también el programa de actividades y el presupuesto para 2017.
FACUA.org
Almería-28/04/2017
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La asamblea de socios de FACUA Almería ha elegido su nueva junta directiva, que seguirá presidiendo Isabel Haro Campos. La acompañan, en esta ocasión, Manuel Jorge García Flores como secretario general y José M&or