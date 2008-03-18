Más noticias

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía celebrará en octubre sus XXII Jornadas Técnicas

Las jornadas de ASA tendrán lugar del 22 al 24 de octubre en El Puerto de Santa María.

FACUA.org
Andalucía-18/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La XXII edición de las Jornadas Técnicas que organiza la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) se van a celebrar en El Puerto de Santa María (Cádiz), entre los días 22 y 24 de octubre. Para esta edición, la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos