La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía celebrará en octubre sus XXII Jornadas Técnicas
Las jornadas de ASA tendrán lugar del 22 al 24 de octubre en El Puerto de Santa María.
FACUA.org
Andalucía-18/03/2008
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La XXII edición de las Jornadas Técnicas que organiza la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) se van a celebrar en El Puerto de Santa María (Cádiz), entre los días 22 y 24 de octubre. Para esta edición, la