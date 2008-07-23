La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes pide al Gobierno que endurezca los controles sobre los artículos importados
A raíz de la denuncia presentada por FACUA de diez juguetes magnéticos por vulnerar la nueva regulación sobre seguridad.
FACUA.org
España-23/07/2008
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La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) exigirá a la Comisión Técnica para la Seguridad de Productos del Ministerio de Sanidad y Consumo que endurezca las medidas de control de los juguetes importados, ya que muchos de ellos incumplen la normati