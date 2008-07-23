Más noticias

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes pide al Gobierno que endurezca los controles sobre los artículos importados

A raíz de la denuncia presentada por FACUA de diez juguetes magnéticos por vulnerar la nueva regulación sobre seguridad.

FACUA.org
España-23/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) exigirá a la Comisión Técnica para la Seguridad de Productos del Ministerio de Sanidad y Consumo que endurezca las medidas de control de los juguetes importados, ya que muchos de ellos incumplen la normati

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos