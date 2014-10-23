La Audiencia anula la indemnización de los afectados por la talidomida
Los magistrados estiman que las acciones ejercitadas por la asociación de víctimas han de entenderse prescritas.
Europa Press
España-23/10/2014
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La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor de la farmacéutica alemana Grünenthal, fabricante de la talidomida, y ha anulado las indemnizaciones que el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid fijo hace casi un año para los afectados de la Asociaci&oacut