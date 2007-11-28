La Audiencia de Barcelona obliga a Sanofi Aventis a indemnizar a tres afectadas por los efectos adversos de Agreal
El fármaco para la menopausia, que acabó siendo retirado del mercado, les produjo efectos secundarios no previstos en el prospecto.
FACUA.org
España-28/11/2007
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La Audiencia de Barcelona ha ratificado la sentencia de una juez de la capital catalana que en octubre de 2006 condenó al laboratorio farmacéutico Sanofi Aventis, fabricante del medicamento para la menopausia Agreal, a indemnizar con un total de 19.674 euros a dos afectadas por los