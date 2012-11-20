Nuestras accionesLa aerolínea irlandesa, de nuevo condenada en costas

La Audiencia de Sevilla ampara la libertad de expresión de FACUA al denunciar "fraudes millonarios" de Ryanair

"No ha faltado a la verdad" y "no ha realizado un trato denigrante ni menospreciativo, simplemente ha realizado las actividades que le son propias, encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios".

FACUA.org
España-20/11/2012
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha fallado en contra de la pretensión de Ryanair de prohibir a FACUA-Consumidores en Acción la realización de «declaraciones y manifestaciones públicas» sobre la aerolínea en la que exprese que incurre en «fraudes

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