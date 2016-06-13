La Audiencia de Sevilla tumba las difamaciones de Manos Limpias y el PP contra el portavoz de FACUA
El PP Andaluz se sumó a la campaña de calumnias de Ausbanc y el seudosindicato contra Rubén Sánchez. En Sevilla, el gobierno de Zoido se negó a retirar carteles con su cara y el rótulo "se busca".
FACUA.org
Andalucía-13/06/2016
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El secretario de Manos Limpias, Miguel Bernad (izquierda), y el presidente del PP Andaluz, Juan Manuel Romero Bonilla.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha tumbado la petición de Manos Limpias y el PP Andaluz de imputar al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, en el caso del presunto fraude en la justificación de