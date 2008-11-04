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La Audiencia Nacional da vía libre a Telefónica para que despliegue su red de fibra

Rechaza las medidas cautelares solicitadas por Orange. El presidente de la sala "se muestra favorable a la suspensión cautelar".

FACUA.org
España-04/11/2008
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La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por France Telecom (Orange) para que se paralizaran las resoluciones adoptadas por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) en relación a las nuevas redes de fibra óptica.

Esta medida dej

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