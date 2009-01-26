La Audiencia Nacional española investiga la muerte de 119 panameños debido a un jarabe envenenado
Era distribuido por la empresa catalana Rasfer Internacional y contenía un componente tóxico comprado en China.
FACUA.org
Internacional-26/01/2009
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La Audiencia Nacional investiga la muerte de 119 panameños debido a un jarabe para la tos envenenado distribuido por la empresa catalana Rasfer Internacional SA y que contenía un componente tóxico que la empresa española compró en China.
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