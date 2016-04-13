La Audiencia Nacional investiga a Ausbanc y Manos Limpias por extorsión y fraude procesal
La UDEF indaga pagos a cambio de retirar o no presentar denuncias y campañas contra el banco o la empresa que no cede. El entramado de Ausbanc ingresa entre 10 y 15 millones de euros al año.
FACUA.org
España-13/04/2016
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El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad (izquierda), y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. | Imagen: EFE.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre Ausbanc y Manos Limpias por coordinarse para int