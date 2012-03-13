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La Audiencia Nacional investiga por estafa a la desaparecida cadena de clínicas Dental Line

FACUA lamenta el retraso de más de dos años provocado por la inhibición previa de la Audiencia y de fiscalías como las de Sevilla y Granada.

FACUA.org
España-13/03/2012
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional centralizará las denuncias de los múltiples afectados por el cierre de la cadena de clínicas Dental Line.

Desde un primer momento, la as

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