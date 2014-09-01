La Audiencia Nacional multa a Cajasur por incluir a dos clientes en un fichero de morosos
La entidad no requirió previamente el pago a sus deudores. El tribunal confirma así la sanción impuesta previamente por la Agencia Española de Protección de Datos.
FACUA.org
Córdoba-01/09/2014
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La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción de 60.000 euros a Cajasur por ceder los datos de dos clientes en ficheros de morosos antes de requerir el pago de sus deudas con el banco. Esta sentencia confirma la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos