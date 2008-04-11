La Audiencia Nacional obliga a Telefónica a devolver un número a una usuaria por ser un "servicio público"
La sentencia advierte que las operadoras no ostentan el derecho de propiedad sobre los números.
FACUA.org
España-11/04/2008
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La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por una usuaria de Telefónica y obliga a la compañía a devolverle el número de teléfono fijo, asignado en su día, al considerar que la numeración es un «servicio público» sobre e