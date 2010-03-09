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La Audiencia Nacional ratifica que no se pueden colgar datos de pacientes en Internet

Información personal de usuarios del servicio regional de Salud de Cantabria quedó publicada en la Red.

FACUA.org
España-09/03/2010
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La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado que no se puede vulnerar el «deber de secreto» colgando datos personales de pacientes en Internet.

Así, la AN desestima un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno cántabro contra la resolución de la Agenc

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