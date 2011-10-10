La Audiencia Provincial de Girona avala la dación en pago en hipotecas
El auto da la razón a una familia desahuciada por no poder pagar una hipoteca de 325.000 euros contraída con Deutsche Bank.
FACUA.org
Cataluña-10/10/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Audiencia Provincial de Girona ha avalado la entrega de la vivienda como fórmula para saldar la hipoteca, al considerar que la actuación del banco de subastar la casa embargada y seguir cobrando el préstamo supone un «abuso de derecho» y un comportamiento «ant