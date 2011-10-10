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La Audiencia Provincial de Girona avala la dación en pago en hipotecas

El auto da la razón a una familia desahuciada por no poder pagar una hipoteca de 325.000 euros contraída con Deutsche Bank.

FACUA.org
Cataluña-10/10/2011
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La Audiencia Provincial de Girona ha avalado la entrega de la vivienda como fórmula para saldar la hipoteca, al considerar que la actuación del banco de subastar la casa embargada y seguir cobrando el préstamo supone un «abuso de derecho» y un comportamiento «ant

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